В Киев со своими дебютными работами приезжали такие звездные режиссеры, как Франсуа Озон, Брюно Дюмон, Гаспар Ноэ, Лукас Мудисон.

Крупнейший украинский и один из крупнейших в Восточной Европе кинофестиваль «Молодость», который празднует в этом году свое 50-летие, стал дебютным для многих всемирно известных режиссёров, среди которых такие легенды европейского кинематографа, как Франсуа Озон, Брюно Дюмон, Гаспар Ноэ.

Об этом рассказал художественный руководитель кинофестиваля Андрей Халпахчи в рамках проекта «Робимо українське», который подготовила компания «Метинвест» к своему 15-летию.

«Уже открываются новые имена, тогда совершенно незнакомые, сенсационные. Короткометражка, студенческая работа Франсуа Озона. Никто не ожидал, что потом Озон будет уже лауреатом и Канн, и Берлина, и Венеции, и других фестивалей», - сказал Халпахчи, добавив, что известный во всем мире сегодня режиссёр Лукас Мудисон также приезжал в Киев со своей дебютной работой.

Посмотреть полностью выпуск «Робимо українське», посвящённый киевскому международному кинофестивалю «Молодость» можно на странице проекта.

Также, в рамках проекта «Робимо українське» будут показаны истории других украинцев, которые создают что-то особенное для Украины, что делает ее известной во всем мире.

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Автор: Григорий Бондарь