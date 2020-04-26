Канье Веста официально признали миллиардером: рэпер остался недоволен

Популярный американский рэпер и супруг звезды телесемейства Ким Кардашян Канье Уэст официально стал миллиардером. Его состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов.

Американский рэпер Канье Уэст стал миллиардером. Недавно тот раскрыл свои финансовые отчеты.

Журнал Forbes оценивает стать Канье Веста в 1,3 млрд долл., а линия его кроссовок Yeezy оценена в 1,26 млрд долл.

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Канье уже давно стремится к тому, чтобы его называли миллиардером. Однако долгое время он отказывался представлять документы, которые бы подтверждали это.

Исполнитель отмечал, что показал чек на 890 млн долл., однако издание так и не признало мужчину миллиардером. В конце концов он сдался, и раскрыл финансовые отчеты.

И даже после публикации, рэпер не успокоился, потому что считает свои доходы гораздо больше.

"Не миллиард, а 3,3 миллиарда долларов, поскольку никто в Forbes не умеет считать", – заявил Вест.

Как сообщал ранее УНИАН, авторитетное издание Forbes, недавно опубликовавшее рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года, назвало самых богатых артистов десятилетия.