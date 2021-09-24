Ведущий признался, что Злата Огневич ему очень нравится.

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Известный украинский ведущий Слава Демин мог стать участником шоу "Холостячка-2" со Златой Огневич.

В интервью YouTube-каналу Dorotye он рассказал, что участие в проекте ему предлагали организаторы.

Читайте также"Холостячка-2" со Златой Огневич: кто покинет шоу во втором выпуске (фото)По словам Демина, ему позвонила линейный продюсер "Холостячки" и сказала, что придется во время съемок жить в одном доме с другими участниками. Затем, продолжил ведущий, ему позвонила редактор шоу и якобы грубо с ним общалась, спрашивая, зачем ему проект, развелся ли он уже, почему не развелся, чего он хочет от Златы.

"В конце я сказал: "Извините, мы, наверное, не сойдемся", — поделился Слава.

Ведущий добавил, что ему не нужна была "Холостячка", но Злата ему очень нравится.

"Мне очень нравится Злата Огневич. И Злата знает моё отношение к ней. Она мне очень нравится, очень импонирует как человек, как девушка", - говорит Демин.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября в 19:00 состоялся первый выпуск шоу "Холостячка-2". В начале проекта главная героиня Злата Огневич шокировала зрителей признанием: в прошлых отношениях мужчина ее унижал, критиковал за ее стиль, говорил, что ей стоило бы похудеть.

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Автор: Ольга Робейко