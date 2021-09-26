Певица презентовала новую композицию.

Украинская певица Ирина Билык презентовала новую композицию "Отпусти", записанную в дуэте с участником Х-Фактора Сергеем Мироненко, и клип к ней.

Ролик опубликован на YouTube-канале исполнительницы.

"Спасибо всей команде! – отметила Билык в Instagram. – Кто уже видел? Ждем ваши отзывы!".

Ирина Билык и Сергей Мироненко "Отпусти": клип

Клип к песне снимал бывший супруг Ирины Билык Аслан Ахмедов.

Видеоролик снимали в Киеве. В частности, съемки проводились на территории заброшенного Ледового дворца на столичном Ипподроме и на станции метро "Золотые Ворота".

Ирина Билык и Сергей Мироненко "Отпусти": реакция сети

Поклонники Ирины Билык по-разному отреагировали на новую композицию и клип к ней. Некоторым не понравилось то, что певица поет на русском языке и что клип снимался "в развалинах":

Читайте также"Фантастически": Ирина Билык покорила фанов появлением на шоу "Маскарад" (видео)"Красиво, но почему на русском?", "Почему не на украинском поют?", "Такое ощущение, что такое уже слышал, не хит, но и не худшая ваша песня. Спасибо за творчество", "Почему Ирина все больше становится похожей внешне на Алину Гросу? Песня немного банальная, хочется чего-то необычного и в то же время присущего только Билык", "Этот клип какой-то дешевый, в развалинах, метро... Неужели в Киеве нет красивых мест, где снимать клип на такую красивую песню?".

Другие пользователи восхитились новой песней и поздравили певицу с долгожданной премьерой:

"С премьерой! Осенняя лирика. Красиво. Немного грустно. Нежно. Очень интересный клип! Музыка и голос Ирины Билык – сказочное сочетание!", "Новый шедевр", "Браво", "Потрясающая".

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Автор: Катерина Шварц