Критикующая российскую власть группа Ic3peak выпустила новый альбом "До свидания" (аудио)

Группа Ic3peak открыто критикует российскую власть и действия силовиков.

Нашумевший аудиовизуальный проект Ic3peak выпустил свой новый альбом "До Свидания".

В релизе дуэт Насти Креслиной и Николая Костылёва совмещает тёмную атмосферу (для которой, впрочем, достаточно одного названия песни «Я целую свой труп») с остросоциальными текстами, в том числе вызванными преследованием группы в конце 2018 года. В этих манифестах о современной российской действительности группа частично возвращается к английскому языку.

В записи альбома также принял участие российский рэпер Хаски и двое зарубежных рэперов - Ghostemane и ZillaKami из City Morgue.

Отметим, что группа Ic3peak открыто критикует российскую власть и действия силовиков. 10 августа 2019 года выступили на митинге «Вернём себе право на выборы» в Москве.