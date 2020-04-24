Критикующая российскую власть группа Ic3peak выпустила новый альбом "До свидания" (аудио)
15:30, 24 апреля 2020Кино и музыка
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Группа Ic3peak открыто критикует российскую власть и действия силовиков.
Ic3peak выпустили свой новый альбом "До Свидания" / скриншот
Нашумевший аудиовизуальный проект Ic3peak выпустил свой новый альбом "До Свидания".
В релизе дуэт Насти Креслиной и Николая Костылёва совмещает тёмную атмосферу (для которой, впрочем, достаточно одного названия песни «Я целую свой труп») с остросоциальными текстами, в том числе вызванными преследованием группы в конце 2018 года. В этих манифестах о современной российской действительности группа частично возвращается к английскому языку.
В записи альбома также принял участие российский рэпер Хаски и двое зарубежных рэперов - Ghostemane и ZillaKami из City Morgue.
Отметим, что группа Ic3peak открыто критикует российскую власть и действия силовиков. 10 августа 2019 года выступили на митинге «Вернём себе право на выборы» в Москве.
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