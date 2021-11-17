Съемки уже стартовали, а зрители смогут увидеть все собственными глазами уже в марте 2022 года.

В марте 2022 года зрители смогут наблюдать зарождение новой истории любви. Так, холостяк Алекс Топольский будет искать свою судьбу среди 25 девушек. По его словам, 12 сезон будет очень горячим.

А пока поклонники романтического реалити "Холостяк" могут насладиться несколькими кадрами со съемок.

Также новый "холостяк" показал несколько фото. На одном из них Алекс позирует с некоторыми членами команды, среди которых можно узнать руководителя проекта Анну Калину и ведущего Григория Решетника.

На другом фото Топольский предстал в синей и слегка расстегнутой рубашке. При этом взгляд его направлен вниз, но улыбка с лица не сходит.

"Судьба розы в моих руках", - подписал фото новый "холостяк".

Напомним, 32-летний Алекс Топольский - украинец, построивший успешный бизнес в Америке. Сейчас он живет в Майами и занимается недвижимостью.

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Автор: Диана Могилевич