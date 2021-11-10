Новому "холостяку" 32 года, он живет в Майами и занимается недвижимостью.

Канал СТБ объявил имя нового главного героя шоу "Холостяк" 12 сезон. Им стал Алекс Топольский. В сети идут жаркие дискуссии по поводу внешности парня.

Так, на странице "Холостяка" в Instagram опубликовали фото Топольского. Под ним уже множество комментариев: одним нравится внешность мужчины, другие же ее критикуют.

Читайте также"Холостяк": кто стал новым героем шоу (фото)"Мне кажется, будет скукотища", "По Инсте видно, что скучный… Наверное, харизматичные мужчины не горят желанием участвовать в шоу, а мальчикам для хайпа почему нет", "Какие-то одинаковые типажи в "Холостяке"... Все с бородой или небритостью на лице", — критикуют главного героя проекта.

"Вау😍", "Красивый парень! Будет борьба за него", "Красавчик!", "Очередной успешный красавчик", "Милашка", "Симпатичный мужчина", ""Вкусный" паренёк!", "Ммм, горячий", — другие же, наоборот, восхищаются новым "холостяком".

УНИАН собрал самые горячие фото нового "холостяка" Алекса Топольского

Как сообщалось, съемки 12-го сезона шоу "Холостяк" уже стартовали. Ведущий - Григорий Решетник. Премьера романтического реалити состоится в марте 2022 года.

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Автор: Виолетта Орлова