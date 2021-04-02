В анонсе к новому выпуску говорилось, что на проект вернется одна из выбывших участниц.

В 5 выпуске шоу «Холостяк-11», вышедшем в эфир в пятницу, 2 апреля, главный герой проекта Михаил Заливако и участницы отправились во Львов.

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Холостяк 11: свидания в 5 выпуске от 02.04.2021

Первыми на свидание отправились Розали и Саша. Оно прошло в библиотеке. В ходе этой романтической встречи Михаил узнал много нового о первой девушке, которая, как оказалось, подвергалась буллингу в школе. В конце свидания «холостяк» сказал, что теперь девушки будут получать розы только на церемонии.

Следующей на экстремальное свидание с Мишей отправилась Юля, о которой «холостяк» узнал много нового. Девушка была очень искренней.

Затем у Заливако прошло свидание в комнате страха с Дашей. Позже уже в романтической атмосфере у них произошёл поцелуй.

И последнее свидание в этом эфире - с подругами Джессикой и Катей. Оно прошло в спа. Первая девушка делала «холостяку» массаж, со второй он плавал в бассейне.

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Автор: Ольга Робейко