В пятницу, 19 марта, в 19:00 стартует 3 выпуск проекта «Холостяк»-11.
Главный герой шоу Михаил Заливако отправится на новые свидания, чтобы лучше познакомиться с участницами.
Читайте также"Холостяк-11": кто уже получил кольцо от Михаила, а кто покинул шоу (фото)«Новые эмоции, свидания и, наконец-то, первый поцелуй! С кем у Михаила завязывается крепкая ментальная связь, а кто настойчиво продолжает выяснять отношения? Одна из участниц решится на шаг, о котором мало кто может даже заподозрить, и уведет «холостячка» из эпицентра скандала», - говорится в анонсе шоу на телеканале СТБ.
В 3 выпуске Михаил устроит несколько групповых свиданий. А одна из девушек решит раздеться перед «холостяком» и соперницами.
Напомним, во втором выпуске "Холостяка-11" проект покинули сразу 9 девушек.
Новый "Холостяк": что о нем известно
- Главным героем шоу "Холостяк-11" стал 31-летний бизнесмен из Харькова, основатель логистической компании Михаил Заливако.
- Также мужчина занимается спортом, любит экстрим. "Я не представляю свою жизнь без бизнеса... А спорт приучил меня к дисциплине, выдержке и пунктуальности", – говорит "холостяк".
- Как рассказал Михаил, на проект он пришел за любовью. Он уверен, что сможет встретить здесь свою девушку.
- Ведущий проекта-Григорий Решетник.
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