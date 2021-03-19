Главная интрига выпуска: неужели Михаил попрощается сразу с одним домом, в котором живет часть участниц.

В пятницу, 19 марта, в 19:00 стартует 3 выпуск проекта «Холостяк»-11.

Главный герой шоу Михаил Заливако отправится на новые свидания, чтобы лучше познакомиться с участницами.

Читайте также"Холостяк-11": кто уже получил кольцо от Михаила, а кто покинул шоу (фото)«Новые эмоции, свидания и, наконец-то, первый поцелуй! С кем у Михаила завязывается крепкая ментальная связь, а кто настойчиво продолжает выяснять отношения? Одна из участниц решится на шаг, о котором мало кто может даже заподозрить, и уведет «холостячка» из эпицентра скандала», - говорится в анонсе шоу на телеканале СТБ.

В 3 выпуске Михаил устроит несколько групповых свиданий. А одна из девушек решит раздеться перед «холостяком» и соперницами.

Напомним, во втором выпуске "Холостяка-11" проект покинули сразу 9 девушек.

Новый "Холостяк": что о нем известно

Главным героем шоу "Холостяк-11" стал 31-летний бизнесмен из Харькова, основатель логистической компании Михаил Заливако.

Также мужчина занимается спортом, любит экстрим. "Я не представляю свою жизнь без бизнеса... А спорт приучил меня к дисциплине, выдержке и пунктуальности", – говорит "холостяк".

Как рассказал Михаил, на проект он пришел за любовью. Он уверен, что сможет встретить здесь свою девушку.

Ведущий проекта-Григорий Решетник.

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Автор: Ольга Робейко