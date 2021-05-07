На этой неделе "холостяк" раскроет каждую из участниц шоу по-новому.

В пятницу, 7 мая, в 19:00 стартовал 10 выпуск проекта «Холостяк-11». В нем Михаил Заливако познакомится с родителями четырех девушек, оставшихся на шоу, - Ани, Джессики, Даши и Розали.

Читайте такжеФаворитка "холостяка" прокомментировала неожиданный вылет из шоу"Во время знакомства с родителями Ани все будет складываться легко и непринужденно. Будет ощущение, будто все не впервые собираются за одним столом. Пока... Неужели свадебные фото заставят «холостяка» сомневаться в девушке?",- говорится в анонсе свежего выпуска на сайте СТБ.

Так, вскоре зрители узнают, отпустила ли Аня свое прошлое, раскроют тайны Розали и увидят, почему Джессика волнуется на церемонии роз и почему у Даши не хватит слов.

«Холостяк-11» анонс 10 выпуска: видео

"Холостяк-11": кто покинул шоу в 9 выпуске

В 9 выпуске Михаил Заливако решил отправить домой Юлю «Зайку», он не поверил в искренность ее чувств. Таким образом, в шоу остались Даша, Розали, Аня и Джессика.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко