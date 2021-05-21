Совсем скоро мы узнаем, кто из трех финалисток шоу сумел покорить сердце «холостяка».

В пятницу, 21 мая, состоится долгожданный финал проекта "Холостяк-11". Сегодня главный герой шоу Михаил Заливако скажет заветное «люблю» и вручит кольцо одной из участниц.

Читайте такжеНа шоу "Холостяк-11" неожиданно вернулась экс-участница - она попала в финал (фото)Напомним, что впервые в истории проекта в финал прошли три девушки: Розали, Аня и Юля.

Финальные свидания на шоу пройдут в Дубае. Сюрпризом для Ани и Розали станет возвращение на проект Юли «Зайки».

«Обсуждения будущего и совместной жизни приведут к разногласиям с одной из участниц. Неужели одна девушка откажется переезжать в Харьков, тем самым испортив взаимоотношения с главным героем в шаге от финала?”, - говорится в анонсе на сайте СТБ.

Так, для одной из финалисток «холостяк» приготовил неожиданное свидание, в ходе которого атмосфера будет лишь накаляться. С одной из девушек Мише придётся выяснять отношения в очень романтичном месте, а из одной из претенденток на победу свидание пройдёт как никогда идеально.

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В 11 выпуске проекта "Холостяк-11" Михаил Заливако решил попрощаться с Дашей. "Мне показалось, что ты была не со мной ... Мне сказали, что ты закрылась от моей мамы", - сказал Миша.

"Даша, ты закрылась от меня. Ты для меня дорогая, мне и правда больно отпускать тебя", - добавил "холостяк" и провел участницу домой.

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Автор: Ольга Робейко