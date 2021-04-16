Главным событием свежего выпуска "Холостяка" станет свидание продолжительностью 12 часов.

В пятницу, 16 апреля, в 19:00 стартует 7 выпуск проекта "Холостяк-11". Главный герой шоу и его участницы отправятся в Египет.

Читайте также"Холостяк-11": кто покинул шоу в 5 выпуске (фото)В 7 выпуске романтического шоу зрителей ждет настоящий накал страстей. Так, Михаил Заливако проведёт 12-часовое свидание с одной из девушек, что заставит понервничать остальных претенденток на сердце "холостяка". Главная интрига - чем будут заниматься Миша и девушка целых 12 часов и без посторонних глаз.

Но и другие участницы не остаются пассивными, они решаются на поцелуй с "холостяком". Интересно, кто же это будет.

Кроме того, некоторые девушки устроят настоящие истерики Михаилу. Среди них - и Юля "зайка". Неужели охотницы за сердцем Заливако откажутся от роз на церемонии?

"Холостяк-11": кто покинул шоу в 6 выпуске

В свежем выпуске проекта "Холостяк" из шоу ушла Лиза, у которой в последнее время было очень много претензий к Михаилу.

"Я не могу тебе вручить эту розу, я тебя провожу", - сказал Миша Кате. Таким образом, в 6 выпуске девушка покинула шоу.

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Автор: Ольга Робейко