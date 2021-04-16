В пятницу, 16 апреля, в 19:00 стартует 7 выпуск проекта "Холостяк-11". Главный герой шоу и его участницы отправятся в Египет.
Читайте также"Холостяк-11": кто покинул шоу в 5 выпуске (фото)В 7 выпуске романтического шоу зрителей ждет настоящий накал страстей. Так, Михаил Заливако проведёт 12-часовое свидание с одной из девушек, что заставит понервничать остальных претенденток на сердце "холостяка". Главная интрига - чем будут заниматься Миша и девушка целых 12 часов и без посторонних глаз.
Но и другие участницы не остаются пассивными, они решаются на поцелуй с "холостяком". Интересно, кто же это будет.
Кроме того, некоторые девушки устроят настоящие истерики Михаилу. Среди них - и Юля "зайка". Неужели охотницы за сердцем Заливако откажутся от роз на церемонии?
"Холостяк-11": кто покинул шоу в 6 выпуске
В свежем выпуске проекта "Холостяк" из шоу ушла Лиза, у которой в последнее время было очень много претензий к Михаилу.
"Я не могу тебе вручить эту розу, я тебя провожу", - сказал Миша Кате. Таким образом, в 6 выпуске девушка покинула шоу.
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