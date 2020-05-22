Холостяк 10: сегодня станет известно, кто победит в шоу (фото, видео)

Многие в сети гадают, кто же победит — гимнастка Даша или владелица модельного агентства Дана.

В пятницу, 22 мая, в 19:00 стартует последний выпуск шоу «Холостяк-10», и мы узнаем имя победительницы проекта.

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Главный герой шоу и две оставшиеся девушки — Даша и Дана — отправятся в Барселону и проведут свои последние свидания на проекте «Холостяк 10».

Многие в сети гадают, кто же победит — гимнастка Даша или владелица модельного агентства Дана. Девушки очень разные, но каждая очаровала холостяка по-своему. Максу очень нравится исходящая от Даны энергетика, в Даше его привлекает невероятная сексуальность.

Финал Холостяка 10: что произойдет в финале шоу Холостяк 10

Холостяк отправится на два решающих свидания с девушками, и пройдут они в абсолютно разной атмосфере.

Так, с Дашей Макс погрузится в аквариум с акулами, после чего свидание неожиданно оборвется. В чем причина — узнаем совсем скоро.

От Даны Макс услышит откровения, и девушка вновь порадует его своими стихами.

Холостяку предстоит сложный выбор. Кто же победит в «Холостяке 10» и получит кольцо от Макса?

Холостяк 10 финал смотреть онлайн: 12 выпуск шоу Холостяк 22.05.2020

Кто победит в шоу "Холостяк-10"?