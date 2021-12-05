"Холостячка" поблагодарила хейтеров за то, что нашли для нее время.

Главная героиня второго сезона проекта "Холостячка" Злата Огневич ответила на критику своего выбора в финале шоу. Напомним, она сказала "да" Андрею Задворному.

"Я не буду переходить на оскорбления в вашу сторону, так как это ровным счётом ничего не даст", - написала "холостячка" на своей странице в Instagram.

По словам Златы, она удивлена таким количеством негативных комментариев в свой адрес.

Читайте такжеУчастник "Холостячки" не сдержал эмоций после финала шоу и выкатил откровенный пост"Вот эти все комментарии (от абсолютно незнакомых людей) меня глубоко удивляют. Например, у меня нет привычки писать гадости незнакомым людям- для чего? Я люблю свою энергию направлять в другую сторону", - написала Огневич.

"Холостячка" поблагодарила хейтеров за то, что нашли для нее время, завелись и "выпустили ракету" в комментариях.

"Всё, что вы видите во мне — это не моё, это ваше. Моё — это то, что я вижу в вас", - подытожила она.

Напомним, в финале шоу за сердце Златы боролись двое мужчин - Дима Шевченко и Андрей Задворный. Последний стал победителем, а Дмитрий ушел со слезами на глазах.

После финального выпуска Огневич атаковали хейтеры в сети и раскритиковали ее выбор, ведь многие болели за Диму Шевченко, да и сама Злата проявляла к нему очень нежные чувства.

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Автор: Ольга Робейко