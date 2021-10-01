В 3 выпуске претенденты на сердце "холостячки" познакомят ее со своими увлечениями.

В пятницу, 1 октября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 3 выпуск проекта "Холостячка-2", посвященный увлечениям участников реалити.

В новом выпуске "Холостячки" зрители узнают, смогут ли общие интересы сблизить Злату Огневич с мужчинами-участниками шоу.

Читайте такжеИзвестный украинский ведущий рассказал, как его не взяли в шоу "Холостячка" (видео)Претенденты на сердце "холостячки" познакомят ее со своими увлечениями. Мужчины будут удивлять Злату своей силой, скоростью и выносливостью. Страсть Огневич - горы, а давняя мечта - покорить вершину Казбека с любимым мужчиной.

Также, как говорится в анонсе на сайте СТБ, зрители узнают, у кого будет индивидуальное свидание, кто из мужчин откроется для Златы не с лучшей стороны, какой участник увлечется настолько, что пренебрежет безопасностью "холостячки". Кроме того, станет известно, кто покинет шоу в 3 выпуске.

Кто покинул шоу "Холостячка-2" во втором выпуске от 24.09.2021

Так, Злата узнала, что Игорь принимал участие в других телешоу, из-за чего она засомневалась в искренности его намерений. Позже участник шокировал Огневич и сказал, что покидает проект. "Я ухожу с проекта, но, к сожалению, не с теми эмоциями, за которыми пришёл", — сказал Игорь.

На церемонии роз шоу "Холостячка" покинул Женя. Злата сочла парня безынициативным. "Грустно, не ожидал такого поворота", — сказал Евгений.

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Автор: Ольга Робейко