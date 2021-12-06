Что именно произошло между влюбленными, станет известно совсем скоро.

После финала шоу "Холостячка" осталось очень много пробелов. Ведь Злата Огневич и Андрей Задворный даже не подписаны друг на друга в соцсетях. Это породило массу слухов о том, что они расстались.

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"Я была самой счастливой женщиной на свете...", - рассказала о финале проекта Злата.

"Я откладывал все дела и бежал к Злате... А потом это в какой-то момент просто исчезло... Мне больно", - добавил Задворный.

Зрители узнают, что произошло между Златой и Андреем и почему они не могут это вспоминать без слез. Так, во время эфира они оба расплакались, а Задворный покинул студию.

В анонсе говорится, что разрывом воспользовался главный соперник Андрея Дмитрий Шевченко.

Напомним, главной героиней второго сезона шоу "Холостячка" стала Злата Огневич. В финале шоу она выбрала Андрея Задворного и сказала ему заветное "да". После этого на пару обрушилась волна критики: части зрителей шоу просто не нравился Андрей, другие же болели в проекте за Диму Шевченко.

Автор: Ольга Робейко