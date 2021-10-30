В проекте осталось лишь пять мужчин, страсти кипят.

В пятницу, 29 октября, состоялся седьмой выпуск главного романтического шоу страны "Холостячка-2"со Златой Огневич.

В этом эфире участники проекта поехали в Южную Пальмиру-Одессу. Чем же запомнился 7 выпуск?

Свидания в 7 выпуске шоу "Холостячка"

Первое свидание в седьмом выпуске проекта досталось фавориту Златы – Максу Тарапате. Ему удалось унести "холостячку" из-под носа других мужчин.

Затем Огневич каталась верхом на конях вместе с Романом Васильевым. Мужчина оказался очень настойчивым, он давил на Злату, не слыша ее "нет". Так, "холостячка" боится лошадей, но Рома это игнорировал и заставлял ее оседлать животное.

Читайте такжеУчастники "Холостячки" прокомментировали вылет из шоу в шестом выпуске (фото)Дальше у Огневич было групповое свидание с Олегом и Дмитрием, они катались на водном скутере.

По-настоящему удивил Злату Макс Тарапата, он приготовил ей завтрак. Девушка это оценила и назвала его "номером один и очень инициативным". Пара долго целовалась, общалась, в комнате царила романтическая атмосфера. Пока не пришли другие мужчины…

Кроме того, позже на шоу устроили пенную вечеринку, во время которой все изрядно развлеклись.

Кто покинул шоу "Холостячка" в 7 выпуске от 29.10.2021

В восьмом выпуске проекта Злата Огневич отправила домой Романа Васильева. Она отметила, что он идеален и пытается сделать и ее идеальной, но она не такая и никогда такой не будет.

Кто остался в шоу "Холостячка"

Как сообщал УНИАН, в шестом эфире шоу "Холостячка-2" сразу три участника покинули шоу - Роман Свечкоренко, Винченцо Дулепа и Влад Ясько.

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Автор: Виолетта Орлова