В этом выпуске мужчины удивляли "холостячку" Огневич своими талантами.

В четвертом выпуске шоу "Холостячка" шоу покинули сразу двое мужчин.

Злату постоянно одолевали сомнения относительно одного из участников - Богдана. Поэтому она решила в этом выпуске отправить его домой.

Вторым человеком, который покинул проект, стал Васко Младенов. Огневич видела в нем лишь друга.

"На свидании я просила у тебя выйти из френдзоны, но химии так и не произошло. Извини, у меня нет для тебя розы", - сказала Злата ему. Васко поблагодарил ее за опыт на этом шоу.

Кто покинул шоу "Холостячка-2" в 3 выпуске

В прошлом выпуске проект покинули двое мужчин: Паша и Илья. Оказалось, что первый не готов к серьезным семейным отношениям. А по отношению ко второму, как призналась Злата, у нее были лишь дружеские намерения.

Автор: Ольга Робейко