Плахотнюк подчеркнул, что в шоу нет никаких вторых дублей.

Бывший участник проекта "Холостячка-2" со Златой Огневич Олег Плахотнюк ответил на самые популярные вопросы, которые ему "прилетают" в директ Instagram по поводу участия в романтическом реалити.

Так, очень часто спрашивают, есть ли у шоу сценарий и платят ли мужчины за участие в проекте.

Читайте также"Холостяк": кто стал новым героем шоу (фото)"Проект настоящий и действительно экологичный - толпа мужчины борется за внимание женщины (одной), все как в природе. Победит лучший "самец", по классификации Огневич - или вы реально думаете, что режиссёр может выбрать для Златы пару?" - написал Олег.

По его словам, вся суть шоу "Холостячка" - это дать возможность главной героине по чуть-чуть узнавать мужчин и делать свой выбор.

"Да, это настоящая жизнь, и кто-то может не выдержать напряжения и дискредитировать себя - тут, думаю, даже слово Златы не поможет - снова домой", — заверил экс-участник реалити.

Он добавил, что все действия, слова и поступки персонажей зависят только от них самих.

"Никаких вторых дублей или: "а можно перезаписать?" тут нет и в помине - только здесь и сейчас", — подчеркнул Плахотнюк.

"За участие денег не платили (были скромные суточные на питание), ну, и я, разумеется, за участие не платил и за свидания тоже", — подытожил бывший претендент на сердце Златы.

Как сообщал УНИАН, Олег Плахотнюк покинул шоу "Холостячка" в восьмом выпуске проекта. Злата Огневич решила его отправить домой, поскольку он вел себя слишком настойчиво по отношению к ней.

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Автор: Ольга Робейко