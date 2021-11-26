Не постигнет ли девушку разочарование в ком-то из мужчин после знакомства с родными?

В пятницу, 26 ноября, станут известны имена финалистов проекта "Холостячка-2"со Златой Огневич. Также в 11 выпуске проекта девушка познакомит претендентов на ее сердце с родителями.

Читайте такжеЭкс-участник "Холостячки" назвал самых сильных соперников на шоу, среди них-победитель (видео)Об этом говорится в анонсе украинского романтического реалити.

Так, накануне финала проекта родители "холостячки" устроят настоящий допрос мужчинам, оставшимся на шоу, - Максу Тарапате, Дмитрию Шевченко и Андрею Хветкевичу.

"Семья Златы устроит беспощадный допрос, и первым погорит Макс. А на Диму пойдет войной мама. А сестра разоблачит, кто такой на самом деле Андрей", — интригуют зрителей шоу "Холостячка-2".

Кроме того, на шоу вернется Роман Свечкоренко. Об этом свидетельствует анонс на сайте СТБ.

Кто остался в шоу "Холостячка-2"

После 10 выпусков проекта остались трое мужчин - Максим Тарапата, Андрей Задворный и Дмитрий Шевченко.

Макс Тарапата

Тарапате 32 года, он живет на два города - Шанхай и Киев. Соучредитель нескольких компаний в Китае (СЕО-компания и салон красоты).

В Китай поехал сразу после школы. В 2010-м там проходила международная выставка, Макс мечтал туда попасть и стучал во все консульства и посольства. На втором курсе у него в подчинении уже было 40 человек. Впоследствии открыл собственную экспортно-импортную компанию.

Среди увлечений Максима - серфинг, лыжи, вокал, сальса. Умеет каллиграфически писать иероглифы.

Андрей Задворный

Андрею Задворному 32 года, он живет в Киеве. У мужчины - собственное производство деревянных развивающих игрушек для детей. По образованию юрист, но быстро разочаровался в профессии, купил два станка и перешел в цех.

Увлекается парапланеризмом и малой авиацией, баскетболом и тайским боксом, дайвингом, путешествиями.

Дмитрий Шевченко

Дмитрию Шевченко 37 лет, мужчина живет во Львове. Он 3 года развивает свой бизнес — клининговую компанию. Также у него есть строительная компания (строят дома и делают ремонты), студия дизайна.

Дмитрий много времени проводит в спортзале, занимается боксом, кикбоксингом. Прошел 300 км пешком (путь Сантьяго) из Португалии в Испанию.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Виолетта Орлова