Ходят слухи, что Роман Свечкоренко вскоре вернется на шоу "Холостячка" и даже пройдет в финал.

Покинувший в прошлом эфире шоу "Холостячка" Андрей Хветкевич ответил на вопросы своих подписчиков в Instagram, один из них - о самых сильных конкурентах на проекте.

Читайте такжеВероятный победитель "Холостячки" со Златой Огневич "спалился" в сети (видео)"Я считал Рому Свечкоренко очень серьезным конкурентом, не списывал со счетов до 6-го эпизода. Сами знаете, что произошло в шестом эпизоде", - сказал экс-участник романтического реалити.

После того, как Злата Огневич отправила Свечкоренко домой оформлять официально развод с женой, по словам Хветкевича, он начал считать сильными соперниками оставшихся мужчин - Диму Шевченко, Андрея Задворного и Макса Тарапату.

Отметим, ходят слухи о том, что вскоре на шоу "Холостячка-2" вернется психолог Роман Свечкоренко, он якобы пройдет в финал проекта вместе с Максом Тарапатой.

Напомним, Романа Свечкоренко Огневич отправила домой в шестом выпуске проекта "Холостячка", чтобы он официально развёлся с женой и, если захочет, после этого возвращался на проект.

Роман так прокомментировал уход из "Холостячки": "Ну, вот и все. У меня внутри просто неодолимое чувство несправедливости по отношению ко мне и к ситуации, которая произошла".

Кто остался в шоу "Холостячка-2" после 10 выпусков шоу

На романтическом проекте остались трое мужчин - Максим Тарапата, Андрей Задворный и Дмитрий Шевченко.

Автор: Виолетта Орлова