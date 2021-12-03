В пятницу, 3 декабря, в 19:00 на канале СТБ стартует финальный выпуск "Холостячки" со Златой Огневич.
В финале проекта зрители узнают, кто победил в шоу "Холостячка" - Дмитрий Шевченко, Роман Свечкоренко или Андрей Задворный.
Финал шоу "Холостячка" от 03.12.2021
12 выпуск "Холостячки" пройдет в самом прекрасном уголке Африки ― Тунисе. Огневич проведет последние романтические свидания на проекте.
Читайте такжеВероятный победитель "Холостячки" со Златой Огневич "спалился" в сети (видео)Известно, что с одним из мужчин в финальном выпуске "холостячка" будет обсуждать даже свадьбу, с другим она проведет свидание в полете, а с третьим - отправится в подводное путешествие.
Также Злата пройдет тест на совместимость с мужчинами. Кроме того, кто-то из претендентов на ее сердце откроет свою душу, а кто-то будет уклоняться от ответов.
Финал шоу "Холостячка" выпуск 12 от 03.12.2021
Кто дошел до финала шоу"Холостячка"
В финале проекта Злата скажет заветное "да" одному из трех мужчин - Роману Свечкоренко, Дмитрию Шевченко или Андрею Задворному.