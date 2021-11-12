Новая неделя на проекте "Холостячка" станет настоящим вызовом для мужчин.

В пятницу, 12 ноября, в 19:00 стартует 9 выпуск проекта "Холостячка-2", в котором мужчины познакомят Злату Огневич со своей жизнью.

Читайте также"Сегодня мне больно": участник "Холостячки" прокомментировал решение Златы Огневич (фото)Так, один из мужчин удивит "холостячку", решив без предупреждения познакомить Злату со своей бывшей женой. Кроме того, претендент на сердце Огневич познакомит ее со своим ребенком.

"Кроме того, один из участников в теплый день подарит Злате настоящую зимнюю сказку. А другой поделится с ней проектом их общего дома", — говорится в анонсе шоу на СТБ.

Также в конце выпуска зрители узнают, кто покинул шоу.

Как сообщалось, Олег Плахотнюк покинул шоу"Холостячка-2" после восьмого выпуска. "Последние дни ты активно проявлялся как мужчина. Я поняла, что не готова быть твоей женщиной. Извини, у меня нет для тебя розы", ― сказала Огневич и попрощалась с мужчиной.

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Автор: Виолетта Орлова