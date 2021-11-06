Кого "холостячка" Огневич выгнала из шоу после 8 выпуска? / фото СТБ

В пятницу, 5 ноября, прошел восьмой выпуск проекта "Холостячка-2" со Златой Огневич. Его съемки проходили в Одессе.

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Свидание в 8 выпуске "Холостячки" от 05.11.2021

Первым на свидание со Златой отправился Андрей Задворный. Они сходили на целебные одесские грязи. Вечер закончился жарким поцелуем.

Злата и Андрей Задворный / фото СТБ

Далее свою настойчивость решил проявить Олег Плахотнюк, он выпускал пошлые шутки и часто переходил грань дозволенного, Злата чувствовала себя неловко. А еще мужчина постоянно говорил, что хочет уже наконец с ней поцеловаться. 

Олег Плахотнюк вел себя очень нагло / фото СТБ

Потом было групповое свидание на устричной ферме и на винном заводе. После - короткое свидание Огневич с Максом Тарапатой.

Отношения Огневич с Тарапатой вышли на новый уровень / фото СТБ

После этого "холостячку" ждало свидание в крепости с Дмитрием Шевченко. Он признался, что ему не нравится, как Злата смотрит на других мужчин. 

Злата и Дмитрий / фото СТБ

Последним свидание было с Андреем Хветкевичем, он позвал Огневич в лунапарк. На колесе обозрения мужчина впервые поцеловал "холостячку" и признался, что влюблен в нее.

Хветкевич признался, что влюблен в Злату / фото СТБ

Кто покинул шоу "Холостячка" в 8 выпуске от 05.11.2011: кого выгнала Злата Огневич

Вполне ожидаемо проект "Холостячка-2" покинул 41-летний Олег Плахотнюк. Как и неоднократно говорили другие мужчины на проекте, Олег находился постоянно во френдзоне, ему не удавалось сблизиться со Златой. 

"Последние дни ты активно проявлялся как мужчина. Я поняла, что не готова быть твоей женщиной. Извини, у меня нет для тебя розы", ― сказала Огневич и попрощалась с Плахотнюком.

Олег Плахотнюк покинул шоу "Холостячка-2" / фото СТБ

Кто остался в шоу "Холостячка-2" после 8 выпуска

На проекте осталось четверо мужчин - Дмитрий Шевченко, Максим Тарапата, Андрей Хветкевич и Андрей Задворный.

На проекте остались 4 мужчин / фото СТБ

Как сообщал УНИАН, в седьмом выпуске проекта Злата Огневич отправила домой Романа Васильева. Она отметила, что он идеален и пытается сделать и ее идеальной, но она не такая и никогда такой не будет.

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Автор: Виолетта Орлова