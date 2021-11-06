После 8 выпуска шоу на нем остались четверо мужчин.

В пятницу, 5 ноября, прошел восьмой выпуск проекта "Холостячка-2" со Златой Огневич. Его съемки проходили в Одессе.

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Свидание в 8 выпуске "Холостячки" от 05.11.2021

Первым на свидание со Златой отправился Андрей Задворный. Они сходили на целебные одесские грязи. Вечер закончился жарким поцелуем.

Далее свою настойчивость решил проявить Олег Плахотнюк, он выпускал пошлые шутки и часто переходил грань дозволенного, Злата чувствовала себя неловко. А еще мужчина постоянно говорил, что хочет уже наконец с ней поцеловаться.

Потом было групповое свидание на устричной ферме и на винном заводе. После - короткое свидание Огневич с Максом Тарапатой.

После этого "холостячку" ждало свидание в крепости с Дмитрием Шевченко. Он признался, что ему не нравится, как Злата смотрит на других мужчин.

Последним свидание было с Андреем Хветкевичем, он позвал Огневич в лунапарк. На колесе обозрения мужчина впервые поцеловал "холостячку" и признался, что влюблен в нее.

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Вполне ожидаемо проект "Холостячка-2" покинул 41-летний Олег Плахотнюк. Как и неоднократно говорили другие мужчины на проекте, Олег находился постоянно во френдзоне, ему не удавалось сблизиться со Златой.

"Последние дни ты активно проявлялся как мужчина. Я поняла, что не готова быть твоей женщиной. Извини, у меня нет для тебя розы", ― сказала Огневич и попрощалась с Плахотнюком.

Кто остался в шоу "Холостячка-2" после 8 выпуска

На проекте осталось четверо мужчин - Дмитрий Шевченко, Максим Тарапата, Андрей Хветкевич и Андрей Задворный.

Как сообщал УНИАН, в седьмом выпуске проекта Злата Огневич отправила домой Романа Васильева. Она отметила, что он идеален и пытается сделать и ее идеальной, но она не такая и никогда такой не будет.

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Автор: Виолетта Орлова