На этой неделе Злата познакомится поближе с родными мужчин.

В пятницу, 19 ноября, в 19:00 стартует 10 выпуск проекта "Холостячка-2". В нем Злата Огневич познакомится с родными мужчин.

Зрителей интригуют создатели шоу, они анонсируют, что "холостячку" ждет разочарование в одном из претендентов на ее сердце, она откажется от дальнейших отношений с ним.

Читайте такжеВероятный победитель "Холостячки" со Златой Огневич "спалился" в сети (видео)Так, в 10 выпуске Огневич узнает больше о детстве мужчин и увидит их настоящие отношения с семьей. Кроме того, как говорится в анонсе "Холостячки-2" от 19.11.2021, Злате придется соревноваться с одной из мам за место в жизни сына.

"Чей брат раскроет девушке истинную причину холостяцкой жизни участника? Кто устроит Злате радушный прием, а кто отнесется к ней с опаской? И откровения чьей матери заставят "холостячку" отказаться от мужа за несколько шагов до финала?", — говорится на сайте СТБ.

Как сообщал УНИАН, в 9 выпуске шоу "Холостячка-2" Злата приняла решение никого не отправлять домой - Дмитрий Шевченко, Андрей Задворный, Макс Тарапата и Андрей Хветкевич остались на шоу.

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Автор: Ольга Робейко