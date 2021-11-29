Тарапата задался вопросом: почему люди так часто ищут подвох и видят чернуху там, где ее нет.

Бывший участник шоу "Холостячка" Максим Тарапата после вылета из проекта ответил на комментарии хейтеров о том, что он был "слишком сладким".

"Забота и ухаживания - "пытается угодить!"; комплименты и нежность к женщине - "точно подлиза!"; нормальные взгляды на жизнь - "сладко стелишь!"; слышать партнера и готовность к компромиссам - бесхребетность и отсутсвие мнения", — написал в Instagram бывший фаворит Златы Огневич.

Тарапата задался вопросом: почему люди так часто ищут подвох и видят чернуху там, где ее нет.

Читайте такжеУ "психолога с татуировками" Свечкоренко спросили, вернется ли он на шоу "Холостячка" (видео)"Ведь мы все хотим быть счастливыми и любимыми. Но как пустить в свою жизнь любовь и заботу, если изначально поддавать эти вещи сомнению?" - написал бывший участник шоу "Холостячка".

Он предположил, что источники такого скепсиса лежат в приобретенном опыте - у каждого были разочарования, ошибки и предательства.

"Зацикленность на поисках подвоха в итоге и не дает шанса прийти в жизнь добру и любви. Сами себя ограничиваем, вновь убеждаемся в предубеждениях - замкнутый круг!" - подчеркнул Тарапата.

"Но когда нас любят, несут в жизнь заботу и добро - нужно уметь это принимать и давать себе шанс на счастье", — подытожил Макс.

Кто покинул шоу "Холостячка" в 11 выпуске от 26.11.2021

В 11 выпуске шоу неожиданно покинул фаворит Огневич и мужчина, которого называли вероятным победителем проекта, — Макс Тарапата.

"Я не смогу дать тебе то, что сделает нас обоих счастливыми. Я отпускаю тебя", — сказала Злата и неожиданно отправила Максима Тарапату домой.

Автор: Виолетта Орлова