18 декабря состоится финал самого романтического шоу страны.

В пятницу, 18 декабря, состоится финал самого романтического реалити-шоу страны "Холостячка".

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Уже завтра главная героиня проекта, актриса Ксения Мишина выберет того мужчину, с которым будет строить отношения вне проекта. На ее сердце осталось всего два претендента из пятнадцати - шоумен Александр Эллерт и бизнесмен Алексей Тригубенко.

Фанаты уже успели окрестить Эллерта как самого харизматичного, веселого и острого на язык человека. При этом большее доверие им вселяет Алексей. Зрители считают его надежным мужчиной, за которым можно быть как за каменной стеной.

Одним из главных людей в жизни Ксении является ее сын Платон. Мальчик же в восторге от Эллерта после экстремального знакомства. Тогда Саша и Платон катались на водных квадроциклах. Но и Алексей оставил хорошее впечатление о себе. Он вручил мальчику дорогой подарок - электросамокат.

Кто из мужчин услышит самые заветные слова от холостячки - узнаем уже завтра!

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Автор: Диана Могилевич