Андрей Рыбак, Александр Эллерт и Алексей Тригубенко должны познакомить Ксению со своими родными людьми.

В 8 выпуске шоу "Холостячка" Ксения Мишина познакомится с родными трех мужчин, которые остались в проекте.Читайте такжеУчастник шоу "Холостячка" прокомментировал скандал на проекте

Уже в этом эфире "холостячка" вручит две бутоньерки финалистам шоу. Напряжение и страсти на проекте нарастают.

"Остались мужчины, с которыми действительно меня связывает больше, чем симпатия. Одного из участников я выберу себе для жизни", - сказала Ксения.

Однако, как сообщает Telegram-канал СТБ, знакомство с семьями участников вызовет у "холостячки" не только приятные впечатления.

Так, отец Алексея Тригубенко удивит Ксению признанием о жизненных приоритетах сына, где семья — не на первом месте. А мать Андрея Рыбака расскажет "холостячке" историю, которая заставит Мишину изменить отношение к мужчине. А вот Александр Эллерт откажется знакомить "холостячку" с родителями.

"Холостячка" 8 выпуск: анонс шоу

Кто покинул шоу "Холостячка" в 7 эфире

После 7 эфира на церемонии роз "холостячка" Ксения Мишина решила отправить домой Евгения Ковтуненко.

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Автор: Ольга Робейко