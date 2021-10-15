Новая неделя шоу "Холостячка" ознаменуется настоящим водоворотом страстей.

В пятницу, 15 октября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 5 выпуск проекта "Холостячка-2". И сегодня произойдет первый поцелуй на шоу со Златой Огневич.

Читайте такжеИзвестный украинский ведущий рассказал, как его не взяли в шоу "Холостячка" (видео)Эта неделя пройдет на Кипре, поэтому жарко будет всем, водоворот страстей на "Холостячке" будет зашкаливать. В 5 выпуске у Огневич случится первый поцелуй. Но с кем и как на это отреагируют другие мужчины?

Также предендентов на сердце Златы ждет настоящий турнир, в котором будет проверяться не только их сила, но и сообразительность.

"А уже по возвращении в Киев Злату ждет настоящее разочарование — один из участников поставит жесткий ультиматум и доведет ее до слез! Чем все это закончится и кто покинет проект на этой неделе?" - говорится в анонсе шоу "Холостячка" на сайте СТБ.

Кто покинул шоу "Холостячка" в 4 выпуске?

В четвертом выпуске шоу "Холостячка" шоу покинули сразу двое мужчин.

Злату постоянно одолевали сомнения относительно одного из участников - Богдана. Поэтому она решила в этом выпуске отправить его домой.

Вторым человеком, который покинул проект, стал Васко Младенов. Огневич видела в нем лишь друга.

Автор: Ольга Робейко