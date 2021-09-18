Двое мужчин получили бутоньерки от Златы Огневич еще до церемонии роз.

Отгремел первый выпуск самого романтичного шоу страны "Холостячка-2", главной героиней проекта стала Злата Огневич - известная украинская певица и участница "Евровидения".

Читайте такжеРаскрыты подробности нового сезона шоу "Холостячка"Еще до церемонии роз "холостячка" вручила бутоньерки двоим мужчинам. Роза первого впечатления досталась стоматологу Роману, приехавшему к Злате на белом коне. Он исполнил давнюю детскую мечту Огневич и заставил ее почувствовать себя принцессой.

Также Злата оценила искренность полицейского Александра и вручила ему бутоньерку до церемонии.

Кроме того, на церемонии роз девушка выбрала еще 14 парней, правда, одному из них (Дмитрию) не вручила бутоньерку, но дала шанс на еще одно свидание.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября в 19:00 состоялся первый выпуск шоу "Холостячка-2". В начале проекта главная героиня Злата Огневич шокировала зрителей признанием: в прошлых отношениях мужчина ее унижал, критиковал за ее стиль, говорил, что ей стоило бы похудеть.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Ольга Робейко