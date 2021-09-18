Отгремел первый выпуск самого романтичного шоу страны "Холостячка-2", главной героиней проекта стала Злата Огневич - известная украинская певица и участница "Евровидения".

Читайте такжеРаскрыты подробности нового сезона шоу "Холостячка"Еще до церемонии роз "холостячка" вручила бутоньерки двоим мужчинам. Роза первого впечатления досталась стоматологу Роману, приехавшему к Злате на белом коне. Он исполнил давнюю детскую мечту Огневич и заставил ее почувствовать себя принцессой. 

Также Злата оценила искренность полицейского Александра и вручила ему бутоньерку до церемонии.

Кроме того, на церемонии роз девушка выбрала еще 14 парней, правда, одному из них (Дмитрию) не вручила бутоньерку, но дала шанс на еще одно свидание.

Борьбу за сердце Златы продолжат 16 мужчин / фото instagram.com/holostyakstb

Роман Васильев, 33 года, занимается хирургической стоматологией Роман Васильев, 33 года, занимается хирургической стоматологией /  © фото СТБ
Александр Борзенко, 29 лет, полицейский Александр Борзенко, 29 лет, полицейский /  © фото СТБ
Роман Свечкоренко, 32 года, психолог Роман Свечкоренко, 32 года, психолог /  © фото СТБ
Васко Младенов, 31 год, профессиональный теннисист Васко Младенов, 31 год, профессиональный теннисист /  © фото СТБ
Андрей Хветкевич, 37 лет, бизнесмен Андрей Хветкевич, 37 лет, бизнесмен /  © фото СТБ
Олег Плахотнюк, 41 год, владелец торговой организации Олег Плахотнюк, 41 год, владелец торговой организации /  © фото СТБ
Игорь Присяжнюк, 36 лет, персональный тренер Игорь Присяжнюк, 36 лет, персональный тренер /  © фото СТБ
Павел Богда, 30 лет, каскадер Павел Богда, 30 лет, каскадер /  © фото СТБ
Илья Закорецкий, 34 года, владелец интернет-магазинов кожаных изделий Илья Закорецкий, 34 года, владелец интернет-магазинов кожаных изделий /  © фото СТБ
Максим Тарапата, 32 года, соучредитель нескольких компаний в Шанхае Максим Тарапата, 32 года, соучредитель нескольких компаний в Шанхае /  © фото СТБ
Влад Ясько, 25 лет, бизнесмен Влад Ясько, 25 лет, бизнесмен /  © фото СТБ
Винченцо Дулепа, 31 год, владелец ресторанов в Лондоне Винченцо Дулепа, 31 год, владелец ресторанов в Лондоне /  © фото СТБ
Евгений Селютин, 29 лет, владелец двух IT-компаний Евгений Селютин, 29 лет, владелец двух IT-компаний /  © фото СТБ
Андрей Задворный, 32 года, предприниматель Андрей Задворный, 32 года, предприниматель /  © фото СТБ
Богдан Коломейко, 33 года, бизнесмен Богдан Коломейко, 33 года, бизнесмен /  © фото СТБ
Дмитрий Шевченко, 37 лет, бизнесмен Дмитрий Шевченко, 37 лет, бизнесмен /  © фото СТБ

Как сообщал УНИАН, 17 сентября в 19:00 состоялся первый выпуск шоу "Холостячка-2". В начале проекта главная героиня Злата Огневич шокировала зрителей признанием: в прошлых отношениях мужчина ее унижал, критиковал за ее стиль, говорил, что ей стоило бы похудеть.

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Автор: Ольга Робейко