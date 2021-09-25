Уже сегодня зрителей ждали первые разочарования на шоу.

В пятницу, 24 сентября, в 19:00 прошел второй выпуск самого романтичного шоу "Холостячка-2".

В этом выпуске у "холостячки" Златы Огневич появилась возможность ближе познакомиться с претендентами на ее сердце. Но девушку постигло и разочарование.

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Первое свидание на шоу "Холостячка-2"

Первое свидание во втором выпуске у Златы было с Дмитрием, которому она не дала розу в прошлый раз. Они прыгнули с парашютом. "Вот это кайф! Ради этого стоит жить", — поделилась "холостячка" своими ощущениями после прыжка.

Позже Огневич ждало файер-шоу, организованное Димой, и романтический ужин. "Я купалась в заботе, в любви, в экстриме", — охарактеризовала Злата свидание с Дмитрием.

Затем у Златы была фотосессия вместе с Ромой в бассейне, устеленном лепестками роз. "Мне эта идея показалась прекрасной. Что может быть красивей, чем это облако из роз?" - сказала "холостячка".

Позже Огневич ждало разочарование: Богдан рассказал, как вёл себя в прошлых отношениях. Он даже ругался матами во время разговора с "холостячкой". По результатам свидания с тремя мужчинами розу получил Рома.

У Златы позже было снова групповое свидание с мужчинами, которые вызывают у неё сомнения. Александр заверил, что у него самые тёплые и искренние чувства к "холостячке". Во время общения с Сашей Огневич рассказала, что ей написала некая девушка, чтобы она остерегалась на проекте "человека из госструктуры".

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Так, Злата узнала, что Игорь принимал участие в других телешоу, из-за чего она засомневалась в искренности его намерений. Позже участник шокировал Огневич и сказал, что покидает проект. "Я ухожу с проекта, но, к сожалению, не с теми эмоциями, за которыми пришёл", — сказал Игорь.

На церемонии роз шоу "Холостячка" покинул Женя. Злата сочла парня безынициативным. "Грустно, не ожидал такого поворота", — сказал Евгений.

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Автор: Ольга Робейко