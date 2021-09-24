Уже сегодня зрителей ждут первые разочарования на шоу.

В пятницу, 24 сентября, в 19:00 стартует второй выпуск самого романтичного шоу "Холостячка-2".

В этом выпуске у "холостячки" Златы Огневич появится возможность ближе познакомиться с претендентами на ее сердце. Но девушку может постигнуть и разочарование.

Читайте также"Холостячка" Злата Огневич шокировала признанием о личной жизни24 сентября Злата познакомиться поближе с теми мужчинами, которым она вручила бутоньерки в первом выпуске. Но в этот раз выбирать ей придётся сердцем, ведь глаза у неё будут завязаны.

Также во втором выпуске "Холостячки" состоятся первые свидания, во время первого из них осуществится давняя мечта Златы.

"Шанс пообщаться со Златой также выпадет сразу троим мужчинам на групповой встрече. Но для этого "холостячке" и двум участникам придётся раздеться", - говорится в анонсе нового выпуска проекта на сайте СТБ.

Уже вскоре мы узнаём, что скрывает самый заботливый участник шоу Александр и кто покинет "Холостячку-2".

Как прошел первый выпуск "Холостячки-2", кто остался в шоу

Еще до церемонии роз "холостячка" вручила бутоньерки двоим мужчинам. Роза первого впечатления досталась стоматологу Роману, приехавшему к Злате на белом коне. Он исполнил давнюю детскую мечту Огневич и заставил ее почувствовать себя принцессой.

Также Злата оценила искренность полицейского Александра и вручила ему бутоньерку до церемонии.

Кроме того, на церемонии роз девушка выбрала еще 14 парней, правда, одному из них (Дмитрию) не вручила бутоньерку, но дала шанс на еще одно свидание.

Автор: Ольга Робейко