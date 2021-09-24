В пятницу, 24 сентября, в 19:00 стартует второй выпуск самого романтичного шоу "Холостячка-2".

В этом выпуске у "холостячки" Златы Огневич появится возможность ближе познакомиться с претендентами на ее сердце. Но девушку может постигнуть и разочарование.

Читайте также"Холостячка" Злата Огневич шокировала признанием о личной жизни24 сентября Злата познакомиться поближе с теми мужчинами, которым она вручила бутоньерки в первом выпуске. Но в этот раз выбирать ей придётся сердцем, ведь глаза у неё будут завязаны.

Также во втором выпуске "Холостячки" состоятся первые свидания, во время первого из них осуществится давняя мечта Златы.

"Шанс пообщаться со Златой также выпадет сразу троим мужчинам на групповой встрече. Но для этого "холостячке" и двум участникам придётся раздеться", - говорится в анонсе нового выпуска проекта на сайте СТБ

Уже вскоре мы узнаём, что скрывает самый заботливый участник шоу Александр и кто покинет "Холостячку-2".

Как прошел первый выпуск "Холостячки-2", кто остался в шоу

Еще до церемонии роз "холостячка" вручила бутоньерки двоим мужчинам. Роза первого впечатления досталась стоматологу Роману, приехавшему к Злате на белом коне. Он исполнил давнюю детскую мечту Огневич и заставил ее почувствовать себя принцессой. 

Также Злата оценила искренность полицейского Александра и вручила ему бутоньерку до церемонии.

Кроме того, на церемонии роз девушка выбрала еще 14 парней, правда, одному из них (Дмитрию) не вручила бутоньерку, но дала шанс на еще одно свидание.

Борьбу за сердце Златы продолжат 16 мужчин / фото instagram.com/holostyakstb

Роман Васильев, 33 года, занимается хирургической стоматологией Роман Васильев, 33 года, занимается хирургической стоматологией /  © фото СТБ
Александр Борзенко, 29 лет, полицейский Александр Борзенко, 29 лет, полицейский /  © фото СТБ
Роман Свечкоренко, 32 года, психолог Роман Свечкоренко, 32 года, психолог /  © фото СТБ
Васко Младенов, 31 год, профессиональный теннисист Васко Младенов, 31 год, профессиональный теннисист /  © фото СТБ
Андрей Хветкевич, 37 лет, бизнесмен Андрей Хветкевич, 37 лет, бизнесмен /  © фото СТБ
Олег Плахотнюк, 41 год, владелец торговой организации Олег Плахотнюк, 41 год, владелец торговой организации /  © фото СТБ
Игорь Присяжнюк, 36 лет, персональный тренер Игорь Присяжнюк, 36 лет, персональный тренер /  © фото СТБ
Павел Богда, 30 лет, каскадер Павел Богда, 30 лет, каскадер /  © фото СТБ
Илья Закорецкий, 34 года, владелец интернет-магазинов кожаных изделий Илья Закорецкий, 34 года, владелец интернет-магазинов кожаных изделий /  © фото СТБ
Максим Тарапата, 32 года, соучредитель нескольких компаний в Шанхае Максим Тарапата, 32 года, соучредитель нескольких компаний в Шанхае /  © фото СТБ
Влад Ясько, 25 лет, бизнесмен Влад Ясько, 25 лет, бизнесмен /  © фото СТБ
Винченцо Дулепа, 31 год, владелец ресторанов в Лондоне Винченцо Дулепа, 31 год, владелец ресторанов в Лондоне /  © фото СТБ
Евгений Селютин, 29 лет, владелец двух IT-компаний Евгений Селютин, 29 лет, владелец двух IT-компаний /  © фото СТБ
Андрей Задворный, 32 года, предприниматель Андрей Задворный, 32 года, предприниматель /  © фото СТБ
Богдан Коломейко, 33 года, бизнесмен Богдан Коломейко, 33 года, бизнесмен /  © фото СТБ
Дмитрий Шевченко, 37 лет, бизнесмен Дмитрий Шевченко, 37 лет, бизнесмен /  © фото СТБ

Автор: Ольга Робейко