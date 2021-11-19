В 9 выпуске певица решила оставить на проекте всех участников, никто не покинул шоу.

Приближается финал романтического шоу "Холостячка-2" и зрителям уже не терпится узнать, кого же выберет певица Злата Огневич. Однако не все мужчины подходят артистке.

Кто из оставшихся на проекте участников имеет больше шансов на сердце Огневич, рассказала изданию "РБК" астролог Арина Артуровна.

Она проанализировала личности всех четырех участников шоу, которые остались на проекте после 9 выпуска: Максима Тарапаты, Дмитрия Шевченко, Андрея Задворного и Андрея Хветкевича.

Шансы Максима Тарапаты на успех в отношениях со Златой Огневич

32-летний бизнесмен, по словам астролога, является мистической, романтичной, мудрой и духовной личностью. Но Тарапата также "немного странный и эксцентричный", утверждает Артуровна.

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Если певица выберет бизнесмена, считает астролог, в их романе будут серьезные проблемы: страсть превратится в холод и потерю интереса. Поэтому Огневич не стоит выбирать Тарапату, им лучше построить теплые дружеские отношения, у которых будет больше шансов, чем у романтических.

Получится ли Огневич стать счастливой с Дмитрием Шевченко

38-летний львовский бизнесмен имеет высокий интеллект и является очень общительным, утверждает астролог. Шевченко наделен умением трезво смотреть на жизнь, но он имеет нестабильную самооценку, из-за чего часто бывает поверхностным и легкомысленным.

В отношениях бизнесмен часто может использовать свою половинку лишь в качестве объекта для подпитки своего эго. По словам астролога, у Шевченко слишком мало общего с Огневич. Поэтому певице не стоит строить отношения с 38-летним бизнесменом. В их отношениях будет страсть, но совсем не будет взаимопонимания, заявила Артуровна.

Андрей Задворный и его совместимость с "Холостячкой"

31-летний бизнесмен является очень напряженным человеком, который имеет нотки деспотизма и собственническое чувство, утверждает астролог. Он якобы видит мир в качество пространства, где нужно "умничать".

Астролог заявила, что у Задворного часто бывают наигранные эмоции, он может быть двуличным и часто хочет всем угодить. Но его стремление нравиться окружающим не подкрепляется делами, лишь словами.

Читайте также"Назвал Злату курицей": участник "Холостячки 2" дерзко высказался об оскорблении в адрес ОгневичОднако главным приоритетом для него является поиск надежного человека. Задворный тщательно выбирает половинку и его чувства могут продлиться всю жизнь. Он может быть верным и преданным, с таким человеком получиться прожить до старости, считает астролог.

Также у бизнесмена присутствует ревность. Однако Огневич может дать Задворному "печать счастья", благодаря чему они смогут построить отношения. Между ними есть сексуальное влечение, их союз может быть удачным. Но, заметила астролог, без ревности и ограничений все равно не обойдется.

Андрей Хветкевич и Злата Огневич - прогноз на отношения

38-летний бизнесмен, который жил в нескольких странах и увлекался фридайвингом, является идеалистом, но в его жизни есть и жертвенность. По словам астролога, он видит мир площадкой для работы над собой. Хветкевич является идеалистом и для него очень важен материальный достаток.

Читайте также"Холостячка": кого из мужчин Злата Огневич отправит домой после знакомства с их роднымиОтношения с женщинами, считает астролог, бизнесмен видит полем боя и ареной для конкуренции. Он может испытывать яркие чувство и напоказ демонстрировать симпатию. Хветкевич ищет женщину, которая будет яркой, страстной и спортивной.

Огневич может обрести счастье с Хветкевичем, но это будет не навсегда. По словам астролога, их отношения будут недолговечными.

Напомним, в 9 выпуске шоу "Холостячка-2" Огневич решила никого не отправлять домой - Дмитрий Шевченко, Андрей Задворный, Макс Тарапата и Андрей Хветкевич остались на проекте.

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Автор: Полина Кузенко