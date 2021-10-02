В 3 выпуске претенденты на сердце "холостячки" познакомили ее со своими увлечениями.

В пятницу, 1 октября, в 19:00 на телеканале СТБ стартовал 3 выпуск проекта "Холостячка-2", посвященный увлечениям участников реалити.

Читайте такжеИзвестный украинский ведущий рассказал, как его не взяли в шоу "Холостячка" (видео)Претенденты на сердце "холостячки" познакомили ее со своими увлечениями. Мужчины удивляли Злату своей силой, скоростью и выносливостью. Страсть Огневич - горы, а давняя мечта - покорить вершину Казбека с любимым мужчиной.

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После свидания с каскадером Пашей, принимавшем участие в съемках сериала "Крепостная", Злату Огневич ждало разочарование: оказалось, мужчина не готов к серьезным семейным отношениям. По этой причине "холостячка" решила попрощаться с мужчиной.

Кроме того, на церемонии роз Огневич отправила домой Илью.

"Глядя на тебя, мне хочется улыбнуться. Но это только улыбка дружбы. Поэтому я сегодня прощаюсь с тобой", — сказала Злата и попрощалась с Ильей. У "холостячки" не было для него розы.

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Так, Злата узнала, что Игорь принимал участие в других телешоу, из-за чего она засомневалась в искренности его намерений. Позже участник шокировал Огневич и сказал, что покидает проект. "Я ухожу с проекта, но, к сожалению, не с теми эмоциями, за которыми пришёл", — сказал Игорь.

На церемонии роз шоу "Холостячка" покинул Женя. Злата сочла парня безынициативным. "Грустно, не ожидал такого поворота", — сказал Евгений.

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Автор: Ольга Робейко