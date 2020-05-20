Холли Берри снимется в фантастическом фильме "Падение Луны"

В актерском составе Берри присоединится к Джошу Гаду, который сыграет роль эксцентричного гения, а Берри - администратора в NASA и бывшего астронавта.

Актриса Холли Берри сыграет одну из главных ролей в новом научно-фантастическом фильме "Падение Луны" режиссера Роланда Эммериха ("День независимости", "Послезавтра").

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В актерском составе Берри присоединится к Джошу Гаду, который сыграет роль эксцентричного гения, а Берри - администратора в NASA и бывшего астронавта, действия которой каким-то образом привели к катастрофе. В частности, таинственная сила скидывает Луну с орбиты по направлению к Земле. Человечеству остается жить несколько недель до прямого столкновения, но удается осуществить невозможное - высадиться на лунной поверхности и спасти всех, передает Variety.

Съемки картины планируют начать осенью, а премьера состоится в 2021 году.

Как сообщал УНИАН.Lite, Руби Роуз отказалась от съемок во втором сезоне сериала "Бэтвумен". Есть версия, что Руби Роуз не потянула съемки в масштабном проекте из-за нехватки опыта, поэтому было принято решение прекратить сотрудничество.