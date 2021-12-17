Может ли Потап стать главным конкурентом для Додо?

Уже вскоре на телеканале 1+1 стартует 12 сезон главного вокального шоу "Голос страны". Одна из звездных тренеров Надя Дорофеева рассказала о конкуренции с Потапом.

В шоу "Твой день" DOROFEEVA ответила на вопрос, может ли Потап стать главным конкурентом для нее.

Читайте такжеНовый сезон "Голоса страны": продюсер проекта раскрыл секреты удачного прохождения кастинга"Я думаю, это - непредсказуемый момент, потому что в такой роли мы с ним еще не были. Мы всегда были друзьями и партнерами, а здесь придется быть оппонентами", - сказала звезда.

Она добавила, что с Монатиком они также друзья и соседи, а на "Голосе страны" старались все разграничивать.

"Я хочу, чтобы в моей команде были смелые участники, которые готовы к испытаниям", - добавила Дорофеева.

Напомним, тренерами 12 сезона шоу "Голос страны" стали главные украинские суперзвезды: самый авторитетный украинский продюсер Потап, digital-сенсация Надя Дорофеева, рок-легенда, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, а также поп-дива Оля Полякова, которая впервые сядет в легендарное красное кресло. Двенадцатый сезон шоу пройдет под лозунгом "Так звучит твоя страна".

Ведущими проекта уже традиционно станут Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

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Автор: Ольга Робейко