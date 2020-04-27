"Голос страны-10": победителем шоу стал Роман Сасанчин (видео)
02:07, 27 апреля 2020Кино и музыка
37 0
Суперфинал проекта состоялся 26 апреля.
Победитель Роман Сасанчин / скриншот из видео
18-летний Роман Сасанчин стал победителем 10 сезона шоу «Голос страны».
Суперфинал проекта состоялся 26 апреля.
Во время слепых прослушиваний во взрослом проекте Сасанчин исполнил песню Алесандро Сафины Luna Тu. К нему повернулись сразу все тренеры. В качестве наставника парень выбрал Тину Кароль.
В суперфинале Роман исполнил две песни - Цвіте черешня и Luna Тu. Выступления Романа принесли ему максимальное число голосов от зрителей и он стал победителем шоу.
Напомним, Роман Сасанчин ранее победил во втором сезоне шоу «Голос.Дети».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter