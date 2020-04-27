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"Голос страны-10": победителем шоу стал Роман Сасанчин (видео)

02:07, 27 апреля 2020
Кино и музыка
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Победитель Роман Сасанчин / скриншот из видео

Суперфинал проекта состоялся 26 апреля.

Во время слепых прослушиваний во взрослом проекте Сасанчин исполнил песню Алесандро Сафины Luna Тu. К нему повернулись сразу все тренеры. В качестве наставника парень выбрал Тину Кароль.

В суперфинале Роман исполнил две песни - Цвіте черешня и Luna Тu. Выступления Романа принесли ему максимальное число голосов от зрителей и он стал победителем шоу.

Напомним, Роман Сасанчин ранее победил во втором сезоне шоу «Голос.Дети».

 

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