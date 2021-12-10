На фоне произошедшего скандала с Викторией Смеюхой бывшая солистка группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская выпустила ироничный трек "АБЬЮЗЕР".

После успеха песни SLAVA BOGU певица Слава Каминская решила не изменять своему стилю и продолжить музыкальную линию новой композицией.

Как говорит сама артистка, она планировала издать альбом, но в силу случившихся обстоятельств, решила порадовать поклонников треком "о наболевшем".

Читайте такжеРэпер Оксимирон выпустил первый за шесть лет альбом"Абьюзер" – это история из личной жизни Славы и её психологический манифест против любого рода ограничений в отношениях. Несмотря на веселое настроение песни, артистка считает этот трек личным и даже автобиографичным.

"Большинство людей считают, что некорректные высказывания бывшей коллеги – это пиар. Но я считаю это подлостью. Этот трек вышел только благодаря символическому названию. Я готова гордо нести звание "Главный абьюзер страны", но, помимо названия, в этой песне нет ничего общего с вышеупомянутой женщиной", – говорит Слава.

Напомним, ранее Билли Айлиш выпустила новый клип о депрессии после расставания.

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Автор: Диана Могилевич