Церемония награждения музыкальной премии состоялась 14 ноября в Будапеште.

Вчера, 14 ноября, церемония награждения премии MTV Europe Music Awards 2021 состоялась в спортивной арене имени Ласло Паппа.

Изначально звезды появились на красной дорожке, затем у них было время на фотосессию, а позже они уже продемонстрировали свои грандиозные выступления.

Церемония запомнилась не только яркими номерами, но и эпатажем. Вчера было все - гейские и лесбийские поцелуи, солист группы Maneskin появился в чулках и блестящих трусах, английский певец Yungblud устроил настоящее огненное шоу, а немецкая певица Kim Petras "переместила" зрителей в тропики.

Также звезды подобрали достаточно эксцентричные наряды. Многие исполнители среди мужчин надели женские платья, каблуки и даже полупрозрачные блузы.

Победители премии MTV Europe Music Awards 2021:

Лучший исполнитель по версии MTV Russia - Макс Барских

Лучшая песня - Эд Ширан

Лучший исполнитель - Эд Ширан

Лучшая рок-группа - Måneskin

Лучший альтернативный исполнитель - Yungblud

Лучший латинский исполнитель - Maluma

Лучший новый исполнитель - Saweetie

Лучший поп-исполнитель - BTS

Лучший K-Pop исполнитель - BTS

Лучшая группа - BTS

Лучшая фан-база - BTS

Лучший электронный проект - David Guetta

Лучшее видео - Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

Лучший хип-хоп исполнитель - Ники Минаж

Лучший Push-исполнитель - Olivia Rodrigo

Видео во имя добра - Billie Eilish - Your Power

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Автор: Диана Могилевич