Барских одержал победу на премии / REUTERS

Вчера, 14 ноября, церемония награждения премии MTV Europe Music Awards 2021 состоялась в спортивной арене имени Ласло Паппа.

Изначально звезды появились на красной дорожке, затем у них было время на фотосессию, а позже они уже продемонстрировали свои грандиозные выступления. 

Церемония запомнилась не только яркими номерами, но и эпатажем. Вчера было все - гейские и лесбийские поцелуи, солист группы Maneskin появился в чулках и блестящих трусах, английский певец Yungblud устроил настоящее огненное шоу, а немецкая певица Kim Petras "переместила" зрителей в тропики. 

Также звезды подобрали достаточно эксцентричные наряды. Многие исполнители среди мужчин надели женские платья, каблуки и даже полупрозрачные блузы.

MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS

Победители премии MTV Europe Music Awards 2021:

  • Лучший исполнитель по версии MTV Russia - Макс Барских
  • Лучшая песня - Эд Ширан
  • Лучший исполнитель - Эд Ширан
  • Лучшая рок-группа - Måneskin
  • Лучший альтернативный исполнитель - Yungblud
  • Лучший латинский исполнитель - Maluma
  • Лучший новый исполнитель - Saweetie
  • Лучший поп-исполнитель - BTS
  • Лучший K-Pop исполнитель - BTS
  • Лучшая группа - BTS
  • Лучшая фан-база - BTS
  • Лучший электронный проект - David Guetta
  • Лучшее видео - Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)
  • Лучший хип-хоп исполнитель - Ники Минаж
  • Лучший Push-исполнитель - Olivia Rodrigo
  • Видео во имя добра - Billie Eilish - Your Power

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Автор: Диана Могилевич