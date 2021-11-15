Вчера, 14 ноября, церемония награждения премии MTV Europe Music Awards 2021 состоялась в спортивной арене имени Ласло Паппа.
Изначально звезды появились на красной дорожке, затем у них было время на фотосессию, а позже они уже продемонстрировали свои грандиозные выступления.
Церемония запомнилась не только яркими номерами, но и эпатажем. Вчера было все - гейские и лесбийские поцелуи, солист группы Maneskin появился в чулках и блестящих трусах, английский певец Yungblud устроил настоящее огненное шоу, а немецкая певица Kim Petras "переместила" зрителей в тропики.
Также звезды подобрали достаточно эксцентричные наряды. Многие исполнители среди мужчин надели женские платья, каблуки и даже полупрозрачные блузы.
Победители премии MTV Europe Music Awards 2021:
- Лучший исполнитель по версии MTV Russia - Макс Барских
- Лучшая песня - Эд Ширан
- Лучший исполнитель - Эд Ширан
- Лучшая рок-группа - Måneskin
- Лучший альтернативный исполнитель - Yungblud
- Лучший латинский исполнитель - Maluma
- Лучший новый исполнитель - Saweetie
- Лучший поп-исполнитель - BTS
- Лучший K-Pop исполнитель - BTS
- Лучшая группа - BTS
- Лучшая фан-база - BTS
- Лучший электронный проект - David Guetta
- Лучшее видео - Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)
- Лучший хип-хоп исполнитель - Ники Минаж
- Лучший Push-исполнитель - Olivia Rodrigo
- Видео во имя добра - Billie Eilish - Your Power
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