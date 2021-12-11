В пятницу, 10 декабря, вышло пост-шоу "Холостячка. Жизнь после проекта".

Участника и финалиста шоу "Холостячка-2" Рому Свечкоренко спросили, почему его не было во время пост-шоу "Жизнь после проекта". Также он прокомментировал разрыв Златы Огневич и победилеля романтического реалити Андрея Задворного.

Читайте такжеУчастник "Холостячки" не сдержал эмоций после финала шоу и выкатил откровенный пост"Отвечаю, так сложилось исторически. Больше ничего говорить пока не могу. Возможно, скоро все узнаете", - написал он в Instagram по поводу своего неучастия в пост-шоу "Холостячка. Жизнь после проекта".

Также он не смог промолчать по поводу расставания "холостячки" с победителем шоу.

"Что касается сложившейся ситуации между Златой и Андреем, то кроме "это пи*дец" я не знаю, что сказать. Очень переполняют эмоции и чувства…" - возмутился Роман.

Как стало известно зрителям пост-шоу "Холостячка. Жизнь после проекта", Злата Огневич и победитель романтического реалити Андрей Задворный рассталась. Причина - мужчина разлюбил спустя полтора месяца отношений.

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Автор: Ольга Робейко