Фанаты "Друзей" смогут попасть на съемки спецвыпуска сериала

Для этого нужно пожертвовать сумму организациям No Kid Hungry, Meals on Wheels America и America’s Food Fund, после чего будет проведен конкурс по отбору счастливчиков, которые попадут на съемочную площадку.

Звезды сериала "Друзья" присоединились к благотворительной акции All In Challenge, направленной на сбор средств для пожилых людей и детей, нуждающихся в поддержке на карантине.

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Как сообщается на странице одного из актеров сериала Мэтта Леблана в Instagram, любой участник может пожертвовать сумму организациям No Kid Hungry, Meals on Wheels America и America’s Food Fund, после чего он автоматически становится участником конкурса.

Победители получат возможность побывать на съемочной площадке "Друзей" вместе с актерами сериала, которые специально воссоединятся для съемок спецвыпуска.

Производство специального эпизода сериала "Друзья" для платформы HBO Max, отложили на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Проект должен был выйти в мае, передает 112.ua. В специальном выпуске появятся все шесть исполнителей главных ролей - Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.