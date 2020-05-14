Сегодня состоится второй онлайн-концерт Евровидения-2020 (прямая трансляция)
09:28, 14 мая 2020Кино и музыка
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Мы увидим видео стран-участниц в том порядке, в котором они должны были бы выйти на сцену в Роттердаме.
Концерт пройдет на официальном YouTube-канале Евровидения / Instagram Евровидение в Украине
Сегодня, 14 мая, в 22:00 по киевскому времени, состоится второй онлайн-концерт участников песенного конкурса Евровидение 2020.
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Концерт пройдет на официальном YouTube-канале Евровидения.
Международный музыкальный конкурс в 2020 году в Роттердаме в привычном формате отменили из-за пандемии коронавируса еще в марте, поэтому событие перейдет в онлайн.
Мы увидим видео стран-участниц в том порядке, в котором они должны были бы выйти на сцену в Роттердаме.
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