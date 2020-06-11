Эротический фильм "365 дней" стал самым просматриваемым на Netflix (видео)

Ленту называют польской версией "Пятидесяти оттенков серого".

Польская эротическая драма «365 дней» стала самым просматриваемым фильмом на Netflix, несмотря на то что вышла на платформе только 7 июня.

Об этом сообщает IndieWire.

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Ленту называют польской версией «Пятидесяти оттенков серого». Однако своей популярностью она обязана не только эротическому содержанию, но и челленджу пользователей социальной сети TikTok, которые выкладывают ролики со своей реакцией на откровенные сцены из фильма. Сейчас в тиктоке уже несколько миллионов видео, посвященных картине «365 дней».

Вероятно, пользователи массово заходили на Netflix, чтобы найти тот или иной эпизод фильма, - и система подсчета просмотров сервиса засчитывала их действия за полноценный просмотр.

Фильм «365 дней» снят по одноименной книге Бланки Липинской. Главный герой произведения, один из сицилийских мафиози Массимо Торричелли, похищает героиню Лауру Бель во время ее путешествия по Италии и дает ей 365 дней на то, чтобы она его полюбила.

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