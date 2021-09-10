Ведущий спросил Александра, нравится ли ему такой типаж девушек, как Огневич.

Бывший участник и победитель первого сезона шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Александр Эллерт ответил на несколько вопросов о новой главной героине проекта - Злате Огневич.

Об этом он рассказал в новом интервью для "Люкс ФМ".

Читайте также"Холостячка-2": за сердце Златы Огневич будет бороться известный бизнесмен и фридайвер (фото)"Я на самом деле об этом не думал... Я ей желаю, чтобы она тоже влюбилась, чтобы все у нее было хорошо и чтобы вот эту статистику, о которой ты говорил, что пары после ТВ-проектов недолговечны и расходятся, вот чтобы все у нее было долговечным и по-настоящему", - сказал Александр, отвечая на вопрос о мнении о новой "холостячке"

Также Эллерт охарактеризовал Злату трема словами: "Злата Огневич - холостячка".

Кроме того, ведущий спросил Александра, нравится ли ему такой типаж девушек. На что экс-участник "Холостячки" ответил, что "нет".

"Мне в последнее время никакой типаж девушек, кроме одной, не нравится", - сказал Эллерт.

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"Холостячка" со Златой Огневич: что известно о шоу и участниках

Премьера второго сезона романтического реалити "Холостячка" состоится 17 сентября в 19:00 на СТБ.

На шоу пришел официант из Черновцов Вениамин, который переехал в Лондон и там открыл собственный ресторан.

Также за сердце "холостячки" будет бороться стоматолог Роман из Киева.

Автор: Ольга Робейко