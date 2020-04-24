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Эль Фаннинг и Николас Холт появились в первом трейлере сериала "Великая" о Екатерине II

12:47, 24 апреля 2020
Кино и музыка
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В центре сюжета сериала оказывается юная Екатерина II в исполнении Эль Фаннинг \ скриншот с видео

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В центре сюжета сериала оказывается юная Екатерина II в исполнении Эль Фаннинг. Будущая императрица выходит замуж за нынешнего правителя Петра III, которого сыграл Николас Холт. 

Однако в сериале только некоторые моменты основаны на исторических событиях, в остальном - красочная фантазия авторов.

Премьера сериала "Великая" намечена на 15 мая.

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Теги: #трейлер