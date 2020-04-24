Эль Фаннинг и Николас Холт появились в первом трейлере сериала "Великая" о Екатерине II

В сериале только некоторые моменты основаны на исторических событиях, в остальном - красочная фантазия авторов.

Hulu представил первый трейлер сериала с элементами юмора "Великая" Тони МакНамары. Читайте такжеЭль Фаннинг и Николас Холт появились в тизере сериала "Великая" о Екатерине II В центре сюжета сериала оказывается юная Екатерина II в исполнении Эль Фаннинг. Будущая императрица выходит замуж за нынешнего правителя Петра III, которого сыграл Николас Холт. Однако в сериале только некоторые моменты основаны на исторических событиях, в остальном - красочная фантазия авторов. Премьера сериала "Великая" намечена на 15 мая.

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