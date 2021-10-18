Поддержать гимнастку, помимо ее бойфренда, пришли знакомые и друзья.

Бывшая участница шоу "Холостяк" Лиза Крутикова выступит на проекте "Україна має талант" с номером в жанре воздушной гимнастики.

Читайте также"Холостячка-2": кто со скандалом покинули шоу в пятом выпуске (фото)Об этом сообщила пресс-служба СТБ. Напоминается, что 10-й сезон шоу "Україна має талант" стартует 23 октября в 19:00.

"Номер будет опасным, правда. Ведь я работаю без страховки ― так намного красивее и выглядит феерично", ― поделилась Елизавета перед выступлением.

Поддержать гимнастку, кроме ее бойфренда, пришли знакомые и друзья, участники прошлых сезонов "Холостяка" и "Холостячки".

Что известно об участии Лизы Крутиковой в"Холостяке-11"

На проект "Холостяк" Лиза пришла, когда ей было 24 года. Девушка занимается воздушной гимнастикой.

Проект "Холостяк" Крутикова покинула в 6 выпуске. У нее было очень много претензий к Михаилу Заливако. Девушка очень тепло попрощалась с "холостяком" и поблагодарила его за все. Заливако, в свою очередь, сказал, что Лиза не умеет отпускать много ситуаций, и в этом ее проблема.

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Автор: Виолетта Орлова