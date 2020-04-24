Джош Гад показал себя в гриме для приключенческого фильма "Артемис Фаул"

Джошу в этой истории досталась роль гнома-клептомана, который живет под землей и охотится на разные ценные реликвии.

Актер Джош Гад показал себя в гриме из приключенческого фильма Disney "Артемис Фаул".

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Картина снята по мотивам одноименной серии фэнтези-романов ирландского писателя Йона Колфера. Это произведение вошло в топ-30 детских книг по версии журнала The Independent.

Джошу в этой истории досталась роль гнома-клептомана, который живет под землей и охотится на разные ценные реликвии. Чтобы пробраться даже в самое охраняемое место, он роет под поверхностью тоннели, на большой скорости поедая землю и моментально извергая ее с противоположной стороны.

В фильме также снимались Хонг Чау, Нонсо Анози, Джуди Денч. Режиссером выступил Кеннет Брана ("Убийство в "Восточном экспрессе"), сообщает 112.ua.

Картина рассказывает о 12-летнем мальчике по имени Артемис Фаул, который является потомком легендарной семьи преступников. В свои юные годы он уже достиг того уровня воровского мастерства, который позволяет ему с легкостью обманывать взрослых. Случайно он узнает о существовании целого мира глубоко в недрах земли, населенного эльфами,гномами и другими сказочными существами. Артемис украл у гномов золото, и теперь его ищут как в подземном мире, так и на поверхности.

Фильм будет эксклюзивно представлена на стриминговой платформе Disney+ 12 июня.