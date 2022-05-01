Российские СМИ и пропагандисты тоже не обошли приезд Джоли стороной.

Голливудская актриса Анджелина Джоли прибыла во Львов. Звезда посетила город как посол доброй воли ЮНИСЕФ с гуманитарной миссией и пообщалась с беженцами на львовском вокзале. Также актриса выпила кофе в известной сети "Львовские круассаны" в одном из спальных районов города, где ее заметили посетители. Соцсети сразу взорвались бесчисленным количеством шуток.

"Ничего особенного. Просто Львов. Просто зашла выпить кофе. Просто Анджелина Джоли. Просто Украину поддерживает весь мир", - подписала свой ролик с Джоли во Львовской кофейне журналистка Майя Подгорецкая.

Ролик сразу заполонил украинский сегмент соцсетей и стал альтернативным инфоповодом дня. Украинцы шутили по выбору заведения актрисы, а также звали ее на свидание.

В частности, пользователи вспомнили также и предоставленное Украине оружие от США, делали коллаборации с "вечной классикой" - президентом Беларуси Лукашенко и его картой, "где готовилось нападение".

Не могли обойти визит Джоли во Львов и российские СМИ, пропагандисты и чиновники.

Так, Тина Канделаки отметила, что ее "тошнит" от Джоли, а глава Роскосмоса Рогозин посвятил актрисе стихотворение.

Российские СМИ также написали о визите Джоли. "С рюкзаком и тренировочных брюках заказывает кофе где-то поблизости", - сообщают в России. "Возможно ее визит местные власти могли бы скрыть, если бы оскароносная звезда не захотела бы выпить чашечку кофе", - говорится в новости. В соцсетях сразу начали иронизировать - неужели в России уже запретили слово "Украина", которое было бы уместно использовать в заголовке, и сравнили Джоли с боевыми гусями, существование которых также не удалось сохранить в тайне.

Но едва ли не наибольшее количество шуток украинцы посвятили парню, который сидел в кафе и не обратил внимания на визит известной актрисы. Пользователи задумались, что именно он мог разглядывать в телефоне.

Напомним, голливудская актриса Анджелина Джоли поддержала народ Украины в борьбе за свободу и высказалась против войны и вторжения России.

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