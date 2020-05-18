Джессика Альба сыграет главную роль в новом экшн-триллере

По сюжету фильма, вернувшаяся с войны женщина наследует бар своего деда.

Стриминговый сервис Netflix работает над новым экшн-триллером под названием "Травмирующее предупреждение" (Trigger Warning).

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Главную роль в фильме сыграет Джессика Альба, передает Variety. Индонезийская постановщица Маули Сурьи займет режиссерское кресло. Сценаристами выступят Джош Олсон и Джон Бранкато. По словам источников, Netflix планирует запустить с проектом новую франшизу.

По сюжету фильма, вернувшаяся с войны женщина наследует бар своего деда. Неожиданные детали смерти родственника заставляют героиню встать перед выбором.

О дате выхода фильма не сообщается.

Как сообщал УНИАН.Lite, ранее в сети появились первые кадры из фильма "Старая гвардия" с Шарлиз Терон. В центре сюжета ленты Netflix, основанной на одноименном комиксе Грега Руки и Леонардо Фернандеза, оказывается группа бессмертных воинов.