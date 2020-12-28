"Душа" от Pixar: рецензия на самый ожидаемый мультфильм 2020 года
Разговор по душам — так можно охарактеризовать новую работу Pixar - анимационную ленту "Душа". УНИАН посмотрел самый ожидаемый мультфильм тяжелого карантинного года и назвал причины, по которым его должны увидеть и взрослые, и дети.
В сложные времена пандемии коронавируса у многих людей пошатнулась вера в собственные силы, некоторые всерьез задумались о своем назначении и смысле жизни. И тут как нельзя кстати вышел мультфильм "Душа" от студии Pixar. Эта светлая анимационная лента поможет ответить на многие волнующие вас вопросы, при этом не загоняя в депрессивное состояние, а оставляя светлое и трогательное послевкусие.
Сюжет мультфильма "Душа"
В центре сюжета — школьный учитель музыки Джо Гарднер. Его заветная мечта — выступать на большой сцене. Но вместо этого он преподает наполняющее его жизнь смыслом искусство тем, кому оно вообще не интересно (за исключением двух учеников — так Джо уже оставил своей след в жизни).
В один день Гарднера приглашает его бывший ученик на пробы в джаз-клубе. Вот это шанс — думает учитель. Да, действительно это - предел мечтаний педагога. Но тут неудача: погрузившись в грезы будущих достижений, Джо по дороге домой падает в канализационный люк и оказывается в другом измерении — его душа отделилась от тела. А ведь сегодня вечером у учителя выступление, да нет, не просто выступление, а шанс наконец-то найти свое истинное призвание и доказать себе самому и маме, что наставления отца - бесценный алмаз, который он, простой школьный учитель — превратил в бриллиант.
По пути в другой мир Гарднеру удалось перехитрить систему, он попал в измерение, в котором каждая душа при помощи ментора должна найти свое призвание и таким образом получить "билет" на Землю. И тут простому школьному учителю попадается "крепкий орешек" - строптивая душа под номером 22, она долгое время отказывается искать свое призвание, с этим заданием не справился ни один ментор.
В этом мире предсуществования все устроено весьма необычно: невесомые души, наставники, как будто созданные в стиле Пикассо, трава в сиреневых оттенках. Это, несомненно, нравится детям. Но в этих эпизодах поднимаются и очень важные экзистенциальные вопросы: а в чем смысл жизни, тем ли я занимаюсь, могу ли я вдохновить кого-то найти свое призвание, а что если я пойду против системы, а что если я буду действовать вопреки мнению окружающих.
Поверьте, это очень нестандартная история, и повествует она вовсе не о тренировочном таборе для душ, а о ценности жизни, призвании человека, способности жить здесь и сейчас (это очень важный посыл во времена громко рухнувших планов и оборвавшихся мечтаний).
Так, Джо и номер 22 успеют натворить дел в обоих мирах, насмешив зрителя, и даже поменяться телами (здесь на помощь авторам мультика пришел уже известный прием о переселении души в кота).
В финале мультфильма "Душа" и Гарднер, и номер 22 попадают на Землю. Ведь им удалось осознать свое призвание, вдохновить друг друга ценить свой талант и идеи, не потерять веру в себя, несмотря на бесконечные "ты не сможешь, это тебе не по зубам".
Также задевает в мультфильме еще один момент: Джо, великолепно отыграв с коллективом, делится с легендой джаза, что желанное оказалось не таким и волшебным. А та ответила ему притчей о рыбке, мечтающей об океане. И на этом моменте, наверно, каждый задумался, а этот ли "океан" он искал?
Почему стоит посмотреть "Душу" от Pixar
- Потрясающее музыкальное сопровождение. Здесь действительно много джаза, им наполнен весь мультфильм.
- Прекрасные экзистенциальные шутки, понятные даже детям.
- Авторы "Души" как будто ведут на протяжении всего мультфильма ненавязчивые споры на философские темы: кто я, тем ли я занимаюсь, чему я могу научить других, как не перегореть на пути к мечте.
- Картина учит нас ценить простые вещи, например, радоваться умению различать вкусы и запахи, наслаждаться осенним солнцем, прячущимся в ветвях деревьев.
- Наблюдать за тем, как "джазирует" (наслаждается джазовой музыкой и ее созданием) главный герой мультфильма — колоссальное удовольствие. Ведь не каждый горит и болеет своим делом, томно вздыхая и надеясь когда-нибудь постичь идею "сродного труда".
- В картине вы сможете насладиться Нью-Йорком в деталях.
- Режиссер мультика Пит Доктер — автор прекрасных работ Pixar "Корпорация монстров", "Вверх", "Головоломка".
Трейлер мультфильма "Душа"
Ольга Робейко